МВД: самыми частыми преступлениями в России являются хищения чужого имущества

В январе-марте 2019 года хищения чужого имущества стали самыми часто совершаемыми преступлениями в России.

Они составляют 49,1% всех зарегистрированных преступлений, пишет ТАСС со ссылкой на отчет МВД.

Чаще всего хищения производятся путем кражи (165,6 тыс.), мошенничества (62,3 тыс.), грабежа (11,5 тыс.) и разбоя (1,8 тыс.). Почти каждая четвертая кража (22,8%), каждый 27-й грабеж (3,7%) и каждое девятое разбойное нападение (10,9%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище.

Ранее сообщалось, что по итогам января — марта 2019 года в России было зарегистрировано девять терактов. Об этом говорится в отчете Министерства внутренних дел РФ.