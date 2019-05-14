«Автостат» назвал десятку самых продаваемых кроссоверов в России по итогам апреля

По итогам апреля 2019 года Hyundai Creta стал самым продаваемым кроссовером в России. Таких машин было продано 6 123 штук.

Вторую строчку, по данным «Автостата», занимает Renault Duster (3 620 реализованных автомобилей за апрель). Тройку замыкает Volkswagen Tiguan (2 847).

В топ-10 самых продаваемых кроссоверов в прошлом месяце также вошли Kia Sportage (2 704), Lada 4x4 (2 658), Renault Kaptur (2 288), Toyota RAV4 (2 235), Hyundai Tucson (2 100), Skoda Kodiaq (1 964) и Chevrolet Niva (1 853).

Ранее «Автостат» сообщил, что 17,6% жителей России на сегодняшний день владеют «автомобилем мечты». Еще 40,4% подтвердили, что имеют автомобиль, который их устраивает, но мечтой не является.