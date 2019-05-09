«Автостат»: каждый пятый житель России владеет «автомобилем мечты»

17,6% жителей России на сегодняшний день владеют «автомобилем мечты». Результаты опроса приводят эксперты «Автостата» совместно с издательством «За рулем».

Согласно исследованию, 40,4% респондентов подтвердили, что имеют автомобиль, который их устраивает, но мечтой не является. 17,9% автовладельцев управляют моделью, на которую хватило денег, 11,7% отметили, что их автомобиль не мечта, но ездить можно.

Кроме того, 7% россиян относятся к автомобилю нейтрально, считая его лишь средством передвижения, 5% рассказали, что их автомобиль перестали выпускать.

Онлайн-опрос «Автостата» был проведен с 3 по 7 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что 59% новых автомобилей в России куплены с «автоматом».