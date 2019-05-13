Минсельхоз не будет ограничивать ввоз в Россию продуктов для личных нужд

Минсельхоз не собирается водить дополнительные ограничения на провоз гражданами из-за рубежа мясной и и молочной продукции для личного пользования.



«Таким образом, законопроект не вводит никаких ограничений и запретов на ввоз товаров из-за рубежа в ручной клади и багаже», — сообщили в ведомстве.

Законопроект «направлен на установление механизма эксплуатации Россельхознадзором утилизационных печей и дезбарьеров в пунктах пропуска», пишет RNS.

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало законопроект, ограничивающий ввоз продуктов в Россию из других государств. Так, Россельхознадзор получит право изымать и утилизировать продукты, которые ввозят для личного пользования из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также без разрешения и без ветеринарного сертификата. Исключение составят продукты животного происхождения в заводской упаковке весом до 5 кг на человека.