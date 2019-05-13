Минсельхоз РФ предложил ограничить ввоз продуктов из других стран

Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало законопроект, ограничивающий ввоз продуктов в Россию из других государств.

Как сообщает «Коммерсант», Россельхознадзор получит право изымать и утилизировать продукты, которые ввозят для личного пользования из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также без разрешения и без ветеринарного сертификата.

Исключение составят продукты животного происхождения в заводской упаковке весом до 5 кг на человека, ввозимые из стран, «благополучных» в сфере заболеваний животных, и через «специально оборудованные места».

В пресс-службе Россельхознадзора объяснили необходимость запрета на ввоз россиянами мясной и молочной продукции из-за рубежа тем, что этим пользуются многие предприниматели.