Открытие скоростных линий до Болгара и Тетюшей не состоялось из-за низкого уровня воды на Волге

Фото: Михаил Козловский

Открытие скоростных линий до Болгара и Тетюшей было решено перенести из-за низкого уровня воды Волги, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В ведомстве подчеркивают, что перевозка пассажиров по Волге и Каме пригородными маршрутами идет по расписанию. При этом если уровень воды будет и дальше понижаться, введут ограничение перевозок.

Напомним, ранее сообщалось, что сейчас сброс воды через Жигулевский гидроузел скорректирован в сторону уменьшения. В то же время приток воды в камские водохранилища существенно вырос. В ведомстве напоминают, что снижение уровня Куйбышевского водохранилища стало следствием ежегодных сельскохозяйственных и рыбохозяйственных попусков в низовья Волги и сокращения притока воды в водохранилище.

