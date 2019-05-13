В конце недели Казань ждет резкое похолодание

В Казани на смену аномальной жаре уже в конце недели придет похолодание, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы К(П)ФУ Юрий Переведенцев. Он отметил, что начиная с 16 мая жара начнет спадать. Уже в воскресенье прогнозируются 14°С. В городе будут идти умеренные дожди. Собеседник подчеркнул, что это не похолодание, температура воздуха приблизится к климатической норме.

Напомним, ранее в Республике Татарстан было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильной жарой. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

По данным синоптиков, днем 13 мая местами по территории Республики Татарстан и в Казани ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до +34... +35 градусов.

