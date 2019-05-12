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В Самаре 20 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме

12:22, 12.05.2019
В Самаре 20 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме
Фото: realnoevremya.ru

В Самаре двадцать человек были эвакуированы из-за пожара в жилом доме.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области рассказали, что сообщение о возгорании в частном одноэтажном доме барачного типа в поселке Рубежный в Самаре поступило в 09.45 (08.45 мск).

По прибытию пожарных было установлено, что горит кровля на площади 100 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 20 человек. В результате ЧП никто не пострадал, передает "РИА Новости".

Ранее произошел пожар на дебаркадере и двух катерах в Самаре. В результате инцидента погиб один человек.

Происшествия
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