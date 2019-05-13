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Оксана Жебель покинула пост начальника управления жилполитики Оренбурга

13:04, 13.05.2019
Оксана Жебель покинула пост начальника управления жилполитики Оренбурга
Фото: orenburg.ru

Мэрия Оренбурга расторгла трудовой договор с начальником управления жилищной политики администрации города Оксаной Жебель.

На официальном портале города уточняется, что трудовой договор расторгнут с 8 мая.

Оксана Жебель занимала должность начальника управления жилищной политики администрации Оренбурга с июня 2018 года. С 2012 по 2017 год она была заместителем начальника управления.

Ранее «Реальное время» писало, что департамент градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга возглавил Павел Миронов. До него департаментом руководил Михаил Корбан, назначенный как исполняющий обязанности.

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