В Башкирии сохраняется аномально жаркая погода

В Башкирии сохраняется аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7°С и более, сообщает МЧС РБ.

Завтра в республике прогнозируется небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер слабый, при грозе порывистый — до 10—15 м/с. Дневная температура составит 27—32°С.

Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте памятку о способах защиты от перегрева в жаркую погоду. Так, ведомство рекомендует ограничить пребывание на открытом воздухе, надевать легкую светлую одежду и постоянно проветривать помещения.

Помимо этого, Роспотребнадзор советует отказаться от жирной пищи, газированных жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков, снизить количество мяса в рационе. Вместо этого, по мнению экспертов, нужно есть рыбу или морепродукты, фрукты, овощи и употреблять большое количество жидкости.

