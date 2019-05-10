Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как избежать перегрева в жаркие дни

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте памятку о способах защиты от перегрева в жаркую погоду.



Так, ведомство рекомендует ограничить пребывание на открытом воздухе, надевать легкую светлую одежду и постоянно проветривать помещения.

Помимо этого, Роспотребнадзор советует отказаться от жирной пищи, газированных жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков, снизить количество мяса в рационе. Вместо, по мнению экспертов, нужно есть рыбу или морепродукты, фрукты, овощи и употреблять большое количество жидкости.

В ведомстве также посоветовали посещать только кондиционируемые места массового скопления людей.

Напомним, ранее МЧС предупредило жителей Башкирии об аномальной жаре.