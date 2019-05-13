Ученик, пришедший в казанскую гимназию с ножом, взял в заложники 12 старшеклассников

Один из учеников гимназии №7 Казани пришел сегодня в школу с ножом, сообщает ИА «Татар-информ».

По информации источников, десятиклассник взял в заложники 12 старшеклассников. На место прибыли полицейские, после переговоров ученик сдался. Сейчас молодой человек находится в отделе полиции. Никто из учеников и учителей не пострадал, учеба продолжается в обычном режиме.

Напомним, ранее в Сети появилось видео жестокого избиения подростка у казанской школы. Шестнадцатилетнего подростка жестоко избила группа сверстников во дворе на улице Вагапова, рядом со школой №171.

