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Ученик, пришедший в казанскую гимназию с ножом, взял в заложники 12 старшеклассников

12:17, 13.05.2019 1
Ученик, пришедший в казанскую гимназию с ножом, взял в заложники 12 старшеклассников
Фото: pixabay.com

Один из учеников гимназии №7 Казани пришел сегодня в школу с ножом, сообщает ИА «Татар-информ».

По информации источников, десятиклассник взял в заложники 12 старшеклассников. На место прибыли полицейские, после переговоров ученик сдался. Сейчас молодой человек находится в отделе полиции. Никто из учеников и учителей не пострадал, учеба продолжается в обычном режиме.

Напомним, ранее в Сети появилось видео жестокого избиения подростка у казанской школы. Шестнадцатилетнего подростка жестоко избила группа сверстников во дворе на улице Вагапова, рядом со школой №171.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:49
    ужасно, детям сказали что тревога учебная.
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