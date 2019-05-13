Владимир Путин вылетел в Казань

В 10.30 самолет президента РФ Владимира Путина вылетел из Москвы в Казань, следует из данных сервиса flightradar24.com. Обычно время в пути между городами составляет до полутора часов.

Это борт Ил-96-300ПУ, им же президент РФ прилетал в феврале 2019 года в столицу республики на встречу с представителями общественности.

Напомним, президент России Владимир Путин проведет серию совещаний на военную тематику в регионах. Первое совещание пройдет в Казани в понедельник, 13 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

