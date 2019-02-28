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Промышленность

В России разрабатывается снайперская винтовка «Уголек» для Минобороны

05:57, 28.02.2019 27
В России разрабатывается снайперская винтовка «Уголек» для Минобороны
Фото: pixabay.com

ЦНИИточмаш, входящий в состав Ростеха, занимается разработкой новым полуавтоматическим снайперским комплексом в двух калибрах — .308 и .338 Lapua Magnum.

По словам генерального директора института Альберта Бакова, опытно-конструкторская работа, получившая название «Уголек», создается для Минобороны не для замены снайперской винтовки Драгунова (СВД).

«На тех дистанциях, где работает СВД — до 800 м — можно потратить несколько миллиардов, и ничего не сделать. СВД доведена до совершенства», — рассказал Баков газете «Известия».

Также он добавил, что Минобороны поставило ЦНИИточмаш жесткие условия при производстве новой винтовки — никаких импортных комплектующих.

В настоящий момент первые образцы оружия уже готовы. Они проходят испытания, идет их доработка по выявленным замечаниям.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия начала тестировать новый пулемет Калашникова — РПК-16.

ПромышленностьОПК
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комментарии 27

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    Зачем нам ваши винтовки, пулеметы, танки, бомбы, ракеты, ........... Дайте возможность своему народу жить в достатке, как живут многие народы в развитых странах.
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    Анонимно 28 февр
    Ну и дурак ты Василий, кто ж тебе даст то, жить в достатке если у тебя пулемета нет?
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    Анонимно 28 февр
    Живут же хорошо многие народы без боязни и без пулеметов
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    Анонимно 28 февр
    Ага, ты на Донбасс съезди, туда где укры взяли на себя заботу о безоружном населении.
    Еще Наполеон сказал: "Тот народ, который не желает кормить свою армию, будет вскорости кормить чужую"
    Посмотри на Японию - требуют отдать им наши острова, но не рискуют заикнуться о возврате Окинавы который, вроде как, им и принадлежит.
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    Анонимно 28 февр
    Ты больной человек с манией величия. Какие еще твои острова?
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    Анонимно 28 февр
    какой еще твой Донбасс? какой еще твой Крым? Наполеон из палаты №6!
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    Анонимно 28 февр
    Все создано Аллахом. Только Он хозяин всего, что на земле и на небесах.
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Только это выяснилось через 5000 лет как был написан Ветхий завет, от куда 70% текста перекочевало в Коран.
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    Анонимно 28 февр
    Аллах Велик! Все изречения Корана исходят от Него!
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    Анонимно 28 февр
    Правильно, живут. Те у кого отбирать нечего. Типа Финляндии. И правильно делают. А в России 60% МИРОВЫХ запасов ископаемых + почти вся пресная вода МИРА. Кто ж вас оставит в покое. Не-е! Без "пулемета" нельзя!!!
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    Анонимно 28 февр
    у Финов ни чего нет, однако ее народ по уровню жизни в мире на первом место. Зачем российскому народу иметь столько много всего необъятного, тогда ее граждане не могут этим воспользоваться. Когда ее народ во все времена был и всегда есть в холоде, голоде и страхе от очередных репрессий и агрессий.
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  • Анонимно 28 февр
    Ага, а патроны в калибра .308 и .338 Lapua Magnum кто делать будет. Дядя Сэм?
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  • Анонимно 28 февр
    это калибр, его можно перевести в мм.
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    Анонимно 28 февр
    в переизбытке захватили чужие земли. Теперь латая дыры за счет народа их удержать собрались.
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Это какие такие чужие?
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  • Анонимно 28 февр
    Народ мрет как мухи, больницы закрываются, а деньги все идут на танки и чиновников. Да никто на нас не нападет пока у нас тополя летают и мы не нападем, пока дети чиновников живут за рубежом, просто враги уже давно внутри страны и уничтожают ее изнутри без выстрелов и расходов своих сил руками наших же политиков.
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    Анонимно 28 февр
    Остались еще разумные люди (11:19) в империи зла и ненависти.
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Здаётся мне, что вы пустомеля...
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Он рассудит. Кто есть кто.
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    Анонимно 28 февр
    Чем доказать, что я не пустомеля? Пойти добровольцем в Сирию или на Донбасс или еще куда.......в горячую точку, на защиту интересов власти имущих? масонов? сионистов? воров-чинуш? Нет "господин хороший" не уговоришь, не пойду, я уже вышел из "зомби - наркоза".
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    Анонимно 28 февр
    Это тебя так после "майдана" просветлило?
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  • Анонимно 28 февр
    Освободился от "зомби"- наркоза, теперь иди куда хочешь.
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    Анонимно 28 февр
    Тебе надо отсюда топать, топать незваный гость. Я живу на родине дедов.
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    1. Не надо объяснять "на хату" ориентированным, что весь мир живет в кирпичных домах.
    2. Гонка идет. Пелетон уехал. Кто раньше жил в стране, о которую не вытирали ноги, и теперь считает себя равным пелетону, на мой взгляд сильно заблуждается. Это не пятая колонна, но и уважать это мнение себе дороже. Думать, работать, воплощать это позволит уважать себя самим и другим даст повод задуматься.
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  • Анонимно 28 февр
    Древние укры....
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    Анонимно 01 марта
    Была украинская славянская - братская - вечно. нерушимая, в одночасье стали враги - укры.... Ха -ха -ха.... урысы, где ваше братское дружелюбие? где ваша честь, гордость и постоянство...........?
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    Анонимно 01 марта
    у них ее ни когда не было
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