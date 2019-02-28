В России разрабатывается снайперская винтовка «Уголек» для Минобороны

ЦНИИточмаш, входящий в состав Ростеха, занимается разработкой новым полуавтоматическим снайперским комплексом в двух калибрах — .308 и .338 Lapua Magnum.

По словам генерального директора института Альберта Бакова, опытно-конструкторская работа, получившая название «Уголек», создается для Минобороны не для замены снайперской винтовки Драгунова (СВД).

«На тех дистанциях, где работает СВД — до 800 м — можно потратить несколько миллиардов, и ничего не сделать. СВД доведена до совершенства», — рассказал Баков газете «Известия».

Также он добавил, что Минобороны поставило ЦНИИточмаш жесткие условия при производстве новой винтовки — никаких импортных комплектующих.

В настоящий момент первые образцы оружия уже готовы. Они проходят испытания, идет их доработка по выявленным замечаниям.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия начала тестировать новый пулемет Калашникова — РПК-16.