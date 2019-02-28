В России разрабатывается снайперская винтовка «Уголек» для Минобороны
ЦНИИточмаш, входящий в состав Ростеха, занимается разработкой новым полуавтоматическим снайперским комплексом в двух калибрах — .308 и .338 Lapua Magnum.
По словам генерального директора института Альберта Бакова, опытно-конструкторская работа, получившая название «Уголек», создается для Минобороны не для замены снайперской винтовки Драгунова (СВД).
«На тех дистанциях, где работает СВД — до 800 м — можно потратить несколько миллиардов, и ничего не сделать. СВД доведена до совершенства», — рассказал Баков газете «Известия».
Также он добавил, что Минобороны поставило ЦНИИточмаш жесткие условия при производстве новой винтовки — никаких импортных комплектующих.
В настоящий момент первые образцы оружия уже готовы. Они проходят испытания, идет их доработка по выявленным замечаниям.
Напомним, ранее сообщалось, что российская армия начала тестировать новый пулемет Калашникова — РПК-16.ПромышленностьОПК
комментарии
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Посмотри на Японию - требуют отдать им наши острова, но не рискуют заикнуться о возврате Окинавы который, вроде как, им и принадлежит.
2. Гонка идет. Пелетон уехал. Кто раньше жил в стране, о которую не вытирали ноги, и теперь считает себя равным пелетону, на мой взгляд сильно заблуждается. Это не пятая колонна, но и уважать это мнение себе дороже. Думать, работать, воплощать это позволит уважать себя самим и другим даст повод задуматься.