Завершились общественные слушания приказа о нормативах сброса в Байкал

Закон о нормативах сброса в Байкал прошел общественные слушания, этот вопрос инициировало Минприроды РФ, сообщает ТАСС.

Ведомство ведет активную работу с общественными организациями в поиске компромисса между наукой и технологиями. Речь идет о работе над приказом по изменению экологических нормативов для стоков очистных сооружений на Байкальской природной территории.

Напомним, ранее Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО «АкваСиб» и другим компаниям продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды в поселке Култук на берегу Байкала.



Решение принято в рамках обеспечительных мер по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к администрации Култукского сельского поселения и «АкваСибу». Ведомство требует признать недействительным договор аренды земельного участка на берегу Байкала, заключенного между муниципалитетом и компанией.