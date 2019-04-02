Суд запретил китайской компании строить завод по производству питьевой воды на берегу Байкала

Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО «АкваСиб» и другим компаниям продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды в поселке Култук на берегу Байкала.



Решение принято в рамках обеспечительных мер по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к администрации Култукского сельского поселения и «АкваСибу». Ведомство требует признать недействительным договор аренды земельного участка на берегу Байкала, заключенного между муниципалитетом и компанией, пишет «Интерфакс».

По данным «Спарка», основным собственником ООО «АкваСиб» является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал» из китайской провинции Хэйлунцзян.

Напомним, суд с 15 марта и до устранения нарушений приостановил строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала. После этого решения в ООО «АкваСиб» рассказали, что не отказалась от планов открыть завод в конце года.