Команда Зеленского подготовила видеопетицию о роспуске Рады

Команда Владимира Зеленского, который одержал победу на президентских выборах на Украине, разместила видео, в котором призывает его досрочно распустить Верховную Раду, сообщает «Российская газета».

Авторы петиции утверждают, что уровень доверия к парламенту не превышает 4%. В аннотации к петиции утверждается, что если видео наберет миллион просмотров, то Зеленский обратит внимание на этот вопрос.

Напомним, ранее фракция «Блок Петра Порошенко» предложила ввести новый формат инаугурации президента Украины, сообщает «Российская газета».

Предлагается, чтобы она прошла в два этапа. Судя по законопроекту, 19 мая церемония может пройти в стенах парламента, как это и предусмотрено действующей процедурой. Второй этап — проведение церемонии на стадионе «Олимпийский», где состоялись дебаты Порошенко и Зеленского. Согласно законопроекту, новому президенту Украины предстоит повторно произнести присягу в присутствии украинской общественности и иностранных гостей.

