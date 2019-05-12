Власти ОАЭ прокомментировали информацию о взрывах на танкерах
Власти ОАЭ опровергли информацию, которую ранее распространили СМИ, о взрыве в порту эмирата Фуджейра. Об этом они сообщили в Twitter.
Пресс-служба правительства Фуджейры отмечает, что порт работает в обычном режиме. Власти призывают опираться СМИ на официальные источники. Ранее СМИ заявили о взрывах, которые произошли из-за пожара, охватившего по меньшей мере семь нефтяных танкеров.ПроисшествияОбществоВласть
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