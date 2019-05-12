В Литве началось голосование на выборах президента страны

Сегодня, в 07.00 по местному времени (совпадает с московским), стартовало голосование на очередных президентских выборах в Литве.

Вместе с ними в республике проводятся два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса. Из 2,8 млн литовцев голосовать могут более 2,5 млн.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Фаворитами являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если никто из них не сможет преодолеть эту цифру, то через две недели пройдет второй тур, сообщает ТАСС.



Напомним, что в начале мая в Северной Македонии прошел второй тур выборов президента страны.

