В Северной Македонии стартовал второй тур выборов президента страны

В Северной Македонии в 07:00 по местному времени (08:00 мск) открылись избирательные участки для проведения второго тура выборов президента страны.

Как сообщает ТАСС, участки будут открыты до 19:00 (20:00 мск). Всего проголосовать смогут 1,8 млн граждан республики.

Кандидатами в президенты во втором туре являются выдвиженец правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски и претендент от крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Гордан Силяновска-Давкова.

Напомним, Греция и Мекедония 17 июня 2018 года подписали Преспанское оглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Оно вступило в силу 17 февраля.

