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Трамп назвал способ, как можно избежать увеличения пошлин на товары

19:37, 11.05.2019
Трамп назвал способ, как можно избежать увеличения пошлин на товары
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп озвучил способ, как можно избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары. Об этом он рассказал в своем Twitter.

— Производите товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто! — уверен Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поручил повысить пошлины на практически весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд.

«Президент также приказал нам начать процесс повышения пошлин на практически весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд», — говорится в сообщении торгпреда США Роберта Лайтхайзера.

ЭкономикаОбществоВластьБизнес
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