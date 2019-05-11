Трамп назвал способ, как можно избежать увеличения пошлин на товары
Президент США Дональд Трамп озвучил способ, как можно избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары. Об этом он рассказал в своем Twitter.
— Производите товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто! — уверен Трамп.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поручил повысить пошлины на практически весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд.
«Президент также приказал нам начать процесс повышения пошлин на практически весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд», — говорится в сообщении торгпреда США Роберта Лайтхайзера.
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