В Башкирии после нападения на полицейских возбудили уголовное дело

В отдел МВД по Мелеузовскому району поступило сообщение об обращении в ЦРБ 27-летней жительницы Мелеуза с телесными повреждениями, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. 22-летнего жителя, которого подозревают в совершении преступления, обнаружили в подъезде одного из домов в компании двух знакомых. Все были в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения с полицией молодые люди повели себя агрессивно, нанесли телесные повреждения двоим полицейским. По факту неповиновения распоряжению сотрудника полиции составлены административные протоколы. По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее управление Федеральной службы безопасности России по Башкирии опровергло информацию СМИ о готовящихся в Уфе терактах.

