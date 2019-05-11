В Казани из-за короткого замыкания пришлось эвакуировать более 200 человек из гостиницы "Татарстан"

Сегодня в 17.08 поступило сообщение о задымлении в гостинице "Татарстан", рассказал начальник отдела по работе со СМИ МЧС РТ Андрей Родыгин.

До прибытия спасателей администрация гостиницы смогла организовать эвакуацию персонала и проживающих. По предварительной версии, произошло короткое замыкание на шестом этаже. Всего были эвакуированы 216 гостей и 19 человек персонала. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее в Казани из школы №132, которая расположена на улице Фатыха Амирхана, 28а, эвакуировали 1 тыс. человек, в том числе 899 детей, из-за короткого замыкания.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан сообщили, что в 11.25 30 апреля поступил сигнал о коротком замыкании. На место выехали пожарные. В 11.32 было установлено, что произошло короткое замыкание без горения светильника в спортзале.



До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 1000 человек, из них 899 учащихся. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

