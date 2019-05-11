В Татарстане в День Победы скончалась ветеран Великой Отечественной войны Анна Захарова

Фото: Ринат Назметдинов

9 мая в Кайбицком районе Татарстана скончалась ветеран Великой Отечественной войны Анна Захарова, сообщают «Кайбицкие зори».

Глава района Альберт Рахматуллин выразил соболезнования ее сыну. Еще утром женщина собиралась на праздник, но неожиданно почувствовала себя плохо. В 1943 году, будучи молоденькой учительницей начальных классов, была мобилизована в армию. Она служила в огневом зенитном артиллерийском дивизионе. После войны вернулась к работе в школе, ей приходилось ходить за 20 км от родного села. Педагогический стаж составил 42 года, из них 30 последних лет она работала воспитателем в интернате. Анне Захаровой было 96 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в России на данный момент осталось меньше 75,4 тыс. участников Великой Отечественной войны.

