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Зеленский обратился к Раде с призывом назначить дату его инаугурации на 19 мая

19:20, 10.05.2019
Зеленский обратился к Раде с призывом назначить дату его инаугурации на 19 мая
Фото: скриншот видео - youtube.com

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский призвал Раду назначить дату инаугурации на 19 мая. Соответствующее видеообращение опубликовано в пятницу, 10 мая.

По его словам, этого не требует не он – «этого требует народ Украины, в интересах которого вы [Рада] присягали действовать».

Дата инаугурации определится в парламенте страны 14 мая, передает «Интерфакс».

Отмечается, что уже существует проект постановления об инаугурации 19 мая авторства внефракционного народного депутата Сергея Мищенко.

Напомним, ранее в команде Зеленского назвали сроки начала кадровых перестановок.

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