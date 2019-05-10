Зеленский обратился к Раде с призывом назначить дату его инаугурации на 19 мая

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский призвал Раду назначить дату инаугурации на 19 мая. Соответствующее видеообращение опубликовано в пятницу, 10 мая.

По его словам, этого не требует не он – «этого требует народ Украины, в интересах которого вы [Рада] присягали действовать».

Дата инаугурации определится в парламенте страны 14 мая, передает «Интерфакс».

Отмечается, что уже существует проект постановления об инаугурации 19 мая авторства внефракционного народного депутата Сергея Мищенко.

Напомним, ранее в команде Зеленского назвали сроки начала кадровых перестановок.