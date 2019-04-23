ВЦИОМ: 51% россиян считают необходимым помочь восстановить Нотр-Дам после пожара

Более половины жителей России (51%) считают, что власти страны должны помочь Франции в восстановлении Нотр-Дама после пожара. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, противоположного мнения придерживается 44% опрошенных, 5% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Среди опрошенных, заявивших о необходимости помочь в восстановлении парижского собора, - 63% россиян в возрасте от 60 лет. Реже такой ответ давали опрошенные в возрасте от 25 до 45 лет (41%), передает «РИА Новости».

О том, что не нужно помогать Франции, чаще говорили 25-34-летние (56%).

Опрос ВЦИОМ проводился 20 апреля среди 1600 жителей России старше 18 лет.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор, который является одним из символов Парижа и всей Франции, получил серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что хранившаяся в Нотр-Даме русская икона не пострадала при пожаре.



