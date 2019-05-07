К 10 мая планируется завершить все посевные работы в Татарстане

В Татарстане все посевные работы завершатся 10 мая. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Всего общая посевная площадь составляет 2,8 млн га, сев яровых культур планируется провести на площади 1 млн 742 тыс. га. Среди культур: площадь зерновых и зернобобовых составляет 1,5 га, технических культур — 336 тыс. га, кормовых — около 1 млн га.

«Рассчитываем на поддержку в части возмещения затрат», — отметил Ахметов.

В настоящее время сев идет во всех 43 муниципальных районах республики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане яровыми культурами засеяли почти половину запланированных площадей.