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Главный редактор Mash сообщил об обысках в редакции, один человек задержан

09:44, 10.05.2019
Главный редактор Mash сообщил об обысках в редакции, один человек задержан
Фото: скриншот

Накануне в офисе Mash прошли обыски. Об этом в Telegram-канале сообщил главный редактор проекта Максим Иксанов.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютеры и документы, а также опросили сотрудников. Кроме того, по данным РБК, один из журналистов был задержан.

«Даже если у нас отнимут последний компьютер, мы будем писать вам с наших телефонов», — отметил главред Mash.

Как сообщает Telegram-канал «Код Дурова», обыски связаны с тем, что 8 мая несколько сотрудников Mash по поддельным документам пытались проникнуть в Шереметьево для получения аудиозаписей переговоров диспетчеров и пилотов самолета SSJ 100, сгоревшего в аэропорту 5 мая.

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