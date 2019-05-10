В Лондоне суд лишил Дэвида Бекхэма водительских прав

Известный футболист, бывший полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм лишился водительских прав из-за использования телефона во время вождения.

Магистральный суд лондонского района Бромли отобрал права у экс-спортсмена из-за того, что он использовал телефон во время вождения. Бекхэм полностью признал свою вину, передает Sky News.

Сам инцидент произошел в ноябре 2018 года. Бекхэм, управляя автомобилем Bentley Bentayga, общался с кем-то по мобильному телефону. Правонарушение заметил один из прохожих в центре Лондона.

Напомним, ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.