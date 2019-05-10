Cкончался народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, азербайджанский композитор Ариф Меликов скончался на 86-м году жизни.
Меликов умер 9 мая в Азербайджане. Прощание с композитором пройдет в Бакинской музыкальной академии. Похороны состоятся в первой Аллее почетного захоронения, передает ТАСС.
Всемирную известность Меликову принес написанный в 1961 году балет «Легенда о любви», который был поставлен на сценах многих театров, в том числе в Большом и Мариинском театрах.
Напомним, ранее скончался автор музыки к «Приключениям Электроника» Евгений Крылатов.Общество
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