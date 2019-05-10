Cкончался народный артист СССР Ариф Меликов

Народный артист СССР, азербайджанский композитор Ариф Меликов скончался на 86-м году жизни.

Меликов умер 9 мая в Азербайджане. Прощание с композитором пройдет в Бакинской музыкальной академии. Похороны состоятся в первой Аллее почетного захоронения, передает ТАСС.

Всемирную известность Меликову принес написанный в 1961 году балет «Легенда о любви», который был поставлен на сценах многих театров, в том числе в Большом и Мариинском театрах.

Напомним, ранее скончался автор музыки к «Приключениям Электроника» Евгений Крылатов.