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На Украине в акциях по случаю Дня Победы участвовали 700 тысяч человек

17:48, 09.05.2019
На Украине в акциях по случаю Дня Победы участвовали 700 тысяч человек
Фото: pixabay.com

Порядка 700 тысяч человек приняли участие в акциях по случаю Дня Победы на Украине. Об этом заявил представитель Национальной полиции страны Ярослав Тракало.

Всего на территории Украины прошло более 1 400 массовых мероприятий. Наиболее масштабные акции состоялись в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье.

Во время празднования не зафиксировано каких-либо грубых нарушений, передает ТАСС.

Отмечается, что полиция зарегистрировала 33 происшествия, связанных с использованием запрещенной символики, 13 из них — за ношение георгиевской ленты.

Закон о запрете использования георгиевских лент действует на Украине с 2017 года. За нарушение предусмотрен штраф или административный арест на 15 суток.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве отменили авиационную часть парада Победы из-за плохой погоды.

Общество
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