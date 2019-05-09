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Хабиров прошелся в колонне «Бессмертного полка» с портретом своего деда

13:20, 09.05.2019
Хабиров прошелся в колонне «Бессмертного полка» с портретом своего деда
Фото: facebook.com/radiyhabirov

Врио главы Башкирии Радий Хабиров принял участие в шествии в колонне Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».

Руководитель региона прошелся вместе с горожанами с портретом своего деда, который воевал на фронте в составе телеграфно-строительной роты. Хабиров подчеркнул, что «надо помнить, что победили фашизм не мы, а наши деды».

«Задуматься о войне, а в первую очередь – о мире. И еще – о том, что нам тоже есть что побеждать. Нам нужно победить бедность в нашей стране. Нам надо победить в каждом из нас лень и безразличие», — отметил он на своей странице в Facebook.

Супруга врио Хабирова и их сын несли портрет своего деда и прадеда.

Напомним, в Казани салют в честь Дня Победы продлится 4 минуты.

Общество Башкортостан
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