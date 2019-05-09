Хабиров прошелся в колонне «Бессмертного полка» с портретом своего деда
Врио главы Башкирии Радий Хабиров принял участие в шествии в колонне Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».
Руководитель региона прошелся вместе с горожанами с портретом своего деда, который воевал на фронте в составе телеграфно-строительной роты. Хабиров подчеркнул, что «надо помнить, что победили фашизм не мы, а наши деды».
«Задуматься о войне, а в первую очередь – о мире. И еще – о том, что нам тоже есть что побеждать. Нам нужно победить бедность в нашей стране. Нам надо победить в каждом из нас лень и безразличие», — отметил он на своей странице в Facebook.
Супруга врио Хабирова и их сын несли портрет своего деда и прадеда.
Напомним, в Казани салют в честь Дня Победы продлится 4 минуты.Общество Башкортостан
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