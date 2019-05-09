Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин в начале парада на Красной площади в Москве поздравил россиян с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.



«С днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам отечества, разгромившим нацизм... На особом месте победа над фашимом. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, безнаказанность застилала глаза. Не вышло покорить Советский Союз», — приводит слова российского лидера RT.

По его словам, победа ковалась всем народом, а солдаты не жалели жизни ради свободы, ради мирного неба.



«Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, дедов, жен, матерей, братьев, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами», — сказал он.

Ранее президент Татарстан Рустам Минниханов также поздравил с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.