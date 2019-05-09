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Путин поздравил россиян с Днем Победы

10:51, 09.05.2019 1
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в начале парада на Красной площади в Москве поздравил россиян с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«С днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам отечества, разгромившим нацизм... На особом месте победа над фашимом. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, безнаказанность застилала глаза. Не вышло покорить Советский Союз», — приводит слова российского лидера RT.

По его словам, победа ковалась всем народом, а солдаты не жалели жизни ради свободы, ради мирного неба.

«Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, дедов, жен, матерей, братьев, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами», — сказал он.

Ранее президент Татарстан Рустам Минниханов также поздравил с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:57
    Красивый парад..Только зачем-то стыдливо закрыли Мавзолей Ленина, даже по бокам. Что им-то плохого сделал Ильич? Хотя друг-друга продолжают приветствовать дружественным "Товарищ". Практически не было иностранных гостей. Не по этому ли президенту пришлось дважды обойти соратников и во второй раз пожать им руки?
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