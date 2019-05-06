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Минниханов: Татарстан в годы войны стал одной из важнейших тыловых баз России

12:58, 06.05.2019 2
Минниханов: Татарстан в годы войны стал одной из важнейших тыловых баз России
Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оно прошло в Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени М. Джалиля

«Татарстанцы участвовали во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны, каждый второй не вернулся с поля боя... Наша республика в годы войны стала одной из важнейших тыловых баз страны и внесла значительный вклад в победу над фашизмом», — сказал глава РТ.

Минниханов также вручил родственникам ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной войны удостоверения к государственным наградам. Орденом Александра Невского был награжден Эзеков Павел Миронович (умер в 1945 году), Орденом Отечественной войны II степени — Хайров Мухлис Сарварович (погиб в 1942 году), медалью «За отвагу» — Морозов Федор Сергеевич (погиб в 1943 году), сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Ранее Минниханов на заседании республиканского организационного комитета «Победа» рассказал, что численность ветеранов Великой Отечественной войны в Татарстане за последние четыре года сократилась в два раза.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:19
    Герои.
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  • Анонимно 13:28
    Это что, из-за того, что в наградных листах ЭзЫков Павел Миронович и Хайров Мухлес СарвИрович родственники не могли получить награду 75 лет?


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