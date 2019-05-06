Минниханов: Татарстан в годы войны стал одной из важнейших тыловых баз России

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оно прошло в Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени М. Джалиля

«Татарстанцы участвовали во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны, каждый второй не вернулся с поля боя... Наша республика в годы войны стала одной из важнейших тыловых баз страны и внесла значительный вклад в победу над фашизмом», — сказал глава РТ.

Минниханов также вручил родственникам ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной войны удостоверения к государственным наградам. Орденом Александра Невского был награжден Эзеков Павел Миронович (умер в 1945 году), Орденом Отечественной войны II степени — Хайров Мухлис Сарварович (погиб в 1942 году), медалью «За отвагу» — Морозов Федор Сергеевич (погиб в 1943 году), сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Ранее Минниханов на заседании республиканского организационного комитета «Победа» рассказал, что численность ветеранов Великой Отечественной войны в Татарстане за последние четыре года сократилась в два раза.