Новости общества

23:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Норвегии нашли белуху с креплением для камеры и надписью «оборудование Санкт-Петербурга»

23:36, 29.04.2019
В Норвегии нашли белуху с креплением для камеры и надписью «оборудование Санкт-Петербурга»
Фото: programmes.putin.kremlin.ru

У северного побережья Норвегии нашли белуху с креплением для экшн-камеры.

Как сообщает The Guardian, рыбаки нашли кита на прошлой неделе. На голове белухи была стяжка, на которой находилось крепление для камеры GoPro. На ремне латиницей было написано Equipment St.Petersburg — «оборудование Санкт-Петербурга». Один из рыбаков отметил, что кит был очень ручным и казался привыкшим к людям.

«Если этот кит родом из России — и есть серьезные основания верить этому, — то это сделали не российские ученые, а военно-морской флот», — сказал Мартин Бью из Института морских исследований в Норвегии.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров