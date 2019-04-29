В Норвегии нашли белуху с креплением для камеры и надписью «оборудование Санкт-Петербурга»

У северного побережья Норвегии нашли белуху с креплением для экшн-камеры.

Как сообщает The Guardian, рыбаки нашли кита на прошлой неделе. На голове белухи была стяжка, на которой находилось крепление для камеры GoPro. На ремне латиницей было написано Equipment St.Petersburg — «оборудование Санкт-Петербурга». Один из рыбаков отметил, что кит был очень ручным и казался привыкшим к людям.

«Если этот кит родом из России — и есть серьезные основания верить этому, — то это сделали не российские ученые, а военно-морской флот», — сказал Мартин Бью из Института морских исследований в Норвегии.