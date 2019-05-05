УНИКС одержал вторую победу в серии с «Калевом»

Казанский УНИКС обыграл «Калев» (Таллин, Эстония) во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 108:84 (40:13; 19:20; 31:33; 18:18) в пользу хозяев площадки. Таким образом, УНИКС повел в серии со счетом 2-0.

Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал Морис Ндур, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. В составе «Калева» лучшим был Арнетт Моултри, на счету которого также дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

Ранее УНИКС обыграл «Калев» в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ со счетом 92:82.

