Нижнекамец по решению суда лишился Lexus, который ему незаконно продал житель Новосибирска

Судебные приставы изъяли у жителя Нижнекамска Lexus, который был незаконно продан и разыскивался судебными приставами Новосибирска, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Житель Новосибирска предоставил своему знакомому автомобиль во временное пользование. Но тот незаконно продал его жителю Нижнекамска. Узнав о сделке, владелец автомобиля подал в суд. Исполнительный лист об истребовании имущества поступил судебным приставам. Изъятый автомобиль уже передали законному владельцу, который прибыл из Новосибирска.

Напомним, ранее сообщалось, что в Марий Эл судебные приставы арестовали стадо из 500 баранов.

Как сообщает региональное управление ФССП, в апреле представители прихода Казанской соборной мечети «Аль-Марджани» предоставили фермеру из марийской деревни Нуктуж стадо баранов, чтоб он откормил их для крупного религиозного праздника. Однако результат не устроил заказчиков, и те обратились в суд.

В итоге суд взыскал с фермера 6,5 млн рублей и арестовал баранов. Животных оставили на ответственное хранение в его хозяйстве. Позднее фермер продал поголовье для того, чтобы погасить задолженность.

