В Марий Эл арестовали стадо баранов, которое должны были откормить по заказу казанской мечети

В Марий Эл судебные приставы арестовали стадо из 500 баранов.

Как сообщает региональное управление ФССП, в апреле представители прихода Казанской соборной мечети «Аль-Марджани» предоставили фермеру из марийской деревни Нуктуж стадо баранов, чтоб он откормил их для крупного религиозного праздника. Однако результат не устроил заказчиков, и те обратились в суд.

В итоге суд взыскал с фермера 6,5 млн рублей и арестовал баранов. Животных оставили на ответственное хранение в его хозяйстве. Позднее фермер продал поголовье для того, чтобы погасить задолженность.