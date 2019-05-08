Принц Гарри и Меган Маркл объявили имя первенца

6 мая принц Гарри и Меган Маркл стали родителями. Первенца они решили назвать Арчи. Об этом сообщается на официальной странице четы в Instagram.

Полное имя новорожденного звучит как Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. Сегодня они впервые показали сына публике.

Напомним, ранее сообщалось, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл установили мировой рекорд по скорости привлечения подписчиков в Instagram. Они смогли набрать миллион подписчиков за 5 часов и 45 минут. Об этом сообщается в Twitter Книги рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд принадлежал корейскому певцу Кану Даниэлю. Он набрал первый миллион подписчиков за 11 часов и 36 минут.

