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РФС оштрафовал «Рубин» и «Оренбург» суммарно на 90 тыс. рублей

16:37, 08.05.2019
РФС оштрафовал «Рубин» и «Оренбург» суммарно на 90 тыс. рублей
Фото: rubin-kazan.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал казанский «Рубин» и «Оренбург» за поведение болельщиков в последней игре команд.

Так, «Рубин» оштрафован на 60 тыс рублей, а «Оренбург» на 30 тыс. рублей, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.

Напомним, 3 мая «Рубин» обыграл в домашнем матче «Оренбург». Игра 27-го тура чемпионата России по футболу завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

СпортФутбол Татарстан
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