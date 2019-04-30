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Скончался народный артист России Дагун Омаев

16:19, 30.04.2019
Скончался народный артист России Дагун Омаев
Фото: ru.wikipedia.org

Скончался чеченский артист театра и кино и народный артист России Дагун Омаев. Ему было 75 лет.

Смерть наступила после продолжительной болезни, говорится в сообщении пресс-службы Чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова.

Омаев — известный чеченский артист театра и кино, актер Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова, заслуженный артист Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Абхазии, народный артист Чечено-Ингушской АССР, народный артист Российской Федерации. Сыграл более чем в 40 фильмах.

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