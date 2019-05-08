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Шойгу положительно оценил кабриолет Aurus, впервые участвующий в Параде Победы

10:21, 08.05.2019
Шойгу положительно оценил кабриолет Aurus, впервые участвующий в Параде Победы
Фото: mil.ru

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что ему понравился новый кабриолет Aurus, который впервые принимает участие в Параде Победы.

На генеральной репетиции парада министр обороны и главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков проехали перед расчетами на кабриолетах Aurus.

На вопрос, понравился ли ему новый кабриолет, Шойгу ответил утвердительно. При этом министр обороны добавил, что в целом нужно будет еще посмотреть на машину, передает «РИА Новости».

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков отметил, что автомобиль удобен и «хорошо смотрится».

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