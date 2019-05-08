Шойгу положительно оценил кабриолет Aurus, впервые участвующий в Параде Победы

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что ему понравился новый кабриолет Aurus, который впервые принимает участие в Параде Победы.



На генеральной репетиции парада министр обороны и главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков проехали перед расчетами на кабриолетах Aurus.



На вопрос, понравился ли ему новый кабриолет, Шойгу ответил утвердительно. При этом министр обороны добавил, что в целом нужно будет еще посмотреть на машину, передает «РИА Новости».



Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков отметил, что автомобиль удобен и «хорошо смотрится».

