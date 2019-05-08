Минобороны РФ показало уникальные фронтовые снимки советских маршалов
Министерство обороны России в преддверии 9 Мая обнародовало уникальные фронтовые фотографии советских военачальников времен Великой Отечественной войны. Снимки размещены на сайте ведомства.
В мультимедийном разделе находятся кадры полководцев вo время ключевых стратегических опeраций и известный сражений. Фотографии сопровождаются историческими комментариями, составленными родственниками полководцев.
На снимках представлены советские маршалы Георгий Жуков, Александр Василевский, Иван Конев и другие. Большинство снимков ранее не публиковались.
Напомним, вчера Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Севастополя от гитлеровцев.ОбществоИстория
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