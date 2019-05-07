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Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Севастополя от гитлеровцев

05:23, 07.05.2019
Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Севастополя от гитлеровцев
Фото: mil.ru

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы об освобождении Севастополя в 1944 году. Данные находятся на сайте ведомства.

Среди размещенных файлов — схемы германских оборонительных сооружений и базирования авиации в районе Севастополя с данными аэрофотосъемки, справки, статьи из газет, показания гитлеровцев и другое.

Также впервые опубликованы редкие снимки улиц Севастополя после продолжительных боев, передает ТАСС.

Добавим, Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года.

Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало архивные фотографии полководцев с военных парадов.

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