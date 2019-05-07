Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Севастополя от гитлеровцев
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы об освобождении Севастополя в 1944 году. Данные находятся на сайте ведомства.
Среди размещенных файлов — схемы германских оборонительных сооружений и базирования авиации в районе Севастополя с данными аэрофотосъемки, справки, статьи из газет, показания гитлеровцев и другое.
Также впервые опубликованы редкие снимки улиц Севастополя после продолжительных боев, передает ТАСС.
Добавим, Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года.
Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало архивные фотографии полководцев с военных парадов.ОбществоИстория
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