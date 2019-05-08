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Экономика

Казанским автомобилистам выписали штрафы на 30 млн рублей за неоплаченную парковку

00:23, 08.05.2019
Казанским автомобилистам выписали штрафы на 30 млн рублей за неоплаченную парковку
Фото: realnoevremya.ru

За четыре месяца 2019 года казанским автомобилистам за неоплаченную муниципальную парковку выписали штрафы на 29 млн 465 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Чаще всего административные комиссии Казани выписывали постановления именно за это нарушение. При этом наибольшая сумма штрафов была наложена за "Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов", за четыре месяца этого года размер наложенных штрафов превысил 52 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии с момента вступления в силу поправок о штрафах за парковку на газонах выявлено уже более 7,1 тысячи нарушений. Объем собранных штрафов достиг 3,9 млн рублей. В Уфе зарегистрировано более 4,1 тысячи нарушений.

ЭкономикаФинансыОбществоИнфраструктура Татарстан
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