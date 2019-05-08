Казанским автомобилистам выписали штрафы на 30 млн рублей за неоплаченную парковку

За четыре месяца 2019 года казанским автомобилистам за неоплаченную муниципальную парковку выписали штрафы на 29 млн 465 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Чаще всего административные комиссии Казани выписывали постановления именно за это нарушение. При этом наибольшая сумма штрафов была наложена за "Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов", за четыре месяца этого года размер наложенных штрафов превысил 52 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии с момента вступления в силу поправок о штрафах за парковку на газонах выявлено уже более 7,1 тысячи нарушений. Объем собранных штрафов достиг 3,9 млн рублей. В Уфе зарегистрировано более 4,1 тысячи нарушений.