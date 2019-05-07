В Казани на репетиции парада Победы скончался ветеран-афганец

На репетиции парада ко Дню Победы, которая проходила 6 мая на площади Тысячелетия в Казани, скончался ветеран войны в Афганистане, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Во время прохождения строевой подготовки он внезапно потерял сознание. Бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия в течение 30 минут, но безрезультатно.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил выяснить причины гибели участника Казанского марафона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта РТ.

Участник марафона потерял сознание во время прохождения дистанции в 21 километр. Медики пытались реанимировать 38-летнего мужчину по дороге в больницу. В Университетской клинике КФУ он скончался. По информации Минспорта РТ, предварительная причина гибели мужчины — сердечный приступ.

