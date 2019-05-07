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Пожарные ликвидировали открытое горение в здании завода в Пермском крае

18:23, 07.05.2019
Пожарные ликвидировали открытое горение в здании завода в Пермском крае
Фото: 59.mchs.gov.ru

На территории Лысьвенского завода эмалированной посуды в Лысьве Пермского края ликвидировали открытое горение крыши административного здания.

Ликвидация объявлена в 19.26 по местному времени (17.26 мск). В результате происшествия пострадавших и жертв нет. На данный момент идет проливка конструкций, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Из здания было эвакуировано 200 человек. К борьбе с огнем привлекались 84 человека и 26 единиц техники.

Происшествия
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