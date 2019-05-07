СК: нефть в трубопроводе «Дружба» загрязнили для скрытия хищений

По данным Следкома, нефть в трубопроводе «Дружба» загрязнили при попытке скрыть хищения.

С августа 2018 по апрель 2019 года подозреваемые совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 миллиона рублей. В марте — апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть с хлоросодержащими соединениями, не отвечающая требованиям ГОСТ.

В последующем загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода.

Напомним, самарский районный суд арестовал на два месяца четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Это генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее зам Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Еще двоих объявили в розыск.