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Самарский суд арестовал четверых фигурантов дела о загрязнении нефти

15:53, 07.05.2019 1
Самарский суд арестовал четверых фигурантов дела о загрязнении нефти
Фото: pixabay.com

Самарский районный суд арестовал на два месяца четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Это Сергей Баландин, Светлана Балабай, Рустам Хуснутдинов и Владимир Жоголев.

Они обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 215.3 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору», пишет «Интерфакс».

По данным «СПАРК-Интерфакса», Балабай является гендиректором ООО «Нефтеперевалка», а Жоголев — гендиректором ООО «Петронефть Актив».

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что силовики задержали четыре человека по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:56
    Не понял, то есть они подключились к маг.нефтепроводу не для воровства нефти, а наоборот.... Х-м-м, такое наверное только в Самарской области возможна. Так все-таки, что они в нефтепровод залили?
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