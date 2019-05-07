Самарский суд арестовал четверых фигурантов дела о загрязнении нефти

Самарский районный суд арестовал на два месяца четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Это Сергей Баландин, Светлана Балабай, Рустам Хуснутдинов и Владимир Жоголев.

Они обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 215.3 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору», пишет «Интерфакс».

По данным «СПАРК-Интерфакса», Балабай является гендиректором ООО «Нефтеперевалка», а Жоголев — гендиректором ООО «Петронефть Актив».

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что силовики задержали четыре человека по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».