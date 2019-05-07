В России замедлилась инфляция

По итогам апреля годовая инфляция замедлилась до 5,17% после 5,25% в марте. Это следует из «Картины инфляции. Май 2019» от Минэкономразвития.

С исключением сезонного фактора рост цен в апреле составил 0,3% после 0,29% месяцем ранее, пишет RNS. В помесячном выражении инфляция в апреле замедлилась до 0,29% месяц к месяцу по сравнению с 0,32% в марте.



Ранее Центробанк сообщил, что в России годовая инфляция в марте составила 5,3%. Месяцем ранее этот показатель составлял 5,2%.

