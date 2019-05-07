Новости экономики

17:25 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В России замедлилась инфляция

16:25, 07.05.2019
В России замедлилась инфляция
Фото: pixabay.com

По итогам апреля годовая инфляция замедлилась до 5,17% после 5,25% в марте. Это следует из «Картины инфляции. Май 2019» от Минэкономразвития.

С исключением сезонного фактора рост цен в апреле составил 0,3% после 0,29% месяцем ранее, пишет RNS. В помесячном выражении инфляция в апреле замедлилась до 0,29% месяц к месяцу по сравнению с 0,32% в марте.

Ранее Центробанк сообщил, что в России годовая инфляция в марте составила 5,3%. Месяцем ранее этот показатель составлял 5,2%.

Экономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров